Son dakika haberleri: Jandarma, Beril'in oyun hamuru isteğini geri çevirmedi - Son Dakika

RİZE'nin Pazar ilçesinde ailesiyle karantinada olan Beril Memiş'in (5) oyun hamuru isteği, jandarma ekipleri tarafından yerine getirildi.

İlçeye bağlı Yemişli köyündeki evinde karantinada olan Murat Yemiş, jandarmayı arayarak kızı Beril'in oyun hamuru istediğini, ancak dışarı çıkamadığı için alamadığını söyledi. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, satın aldığı oyun hamurunu gittikleri köyde küçük kıza teslim etti. Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan Beril, asker selamıyla jandarma ekiplerine teşekkür etti. Sosyal medyada paylaşılan o anlara ait görüntüler ilgi gördü.