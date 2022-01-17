Son dakika haberleri! Jandarma çalınan malzemeleri menfezde buldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir iş yerinden çalınan oksijen tüpü, jeneratör ve kompresör saklandığı menfezde jandarma tarafından bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri yolda park halindeki bir aracın olduğunu fark etti. Aracın içinde ve çevresindeki inceleme yapan ekipler yolun alt kısmındaki menfezde çeşitli malzemeler olduğunu belirledi. Ekipler araştırmalarında malzemelerin OSB'deki çelik kapı depo imalathanesinin kapısının kırılarak çalındığı tespit edilen 3 adet oksijen tüpü, 1 adet jeneratör, 2 adet su motoru parçası, 1 adet büyük sanayi tipi kompresör ve 16 adet fırın kapağı olduğunu tespit etti. Ardından olayı gerçekleştiren şahısların peşine düşen ekipler M.U., F.U., L.U. ve B.E., isimli şahısları yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR