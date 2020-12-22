Jandarma, can dostları köpekler için kısa film çekti - Son Dakika

- Jandarma, can dostları köpekler için kısa film çekti

Suçluların korkulu rüyası eğitimli köpeklerin zorlu sınavı

NEVŞEHİR - Güvenlik güçlerinin uyuşturucu, terörle mücadele ve arama kurtarma gibi birçok alanda en büyük destekçisi olan köpekler, Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde yetiştirilerek Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev alıyor.

Nevşehir'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığındaki zorlu eğitimlerden geçtikten sonra Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde görev almaya başlayan köpekler 'uyuşturucu arama', 'tütün tespit', 'bomba arama' ve 'arama kurtarma' gibi alanlarda jandarmanın çalışmalarında etkin rol alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan kısa filmde JAKEM Komutanlığında yetiştirilen köpeklerin nasıl bir eğitimden geçtiği anlatılıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, "Onlar; göremediğimizi gören duyamadığımızı duyan hissedemediğimizi hisseden görev arkadaşlarımız, can dostlarımız, göz bebeklerimiz" sözleri ile paylaşılan kısa film sosyal medyada büyük beğeni kazandı.