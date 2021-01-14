Jandarma'dan demir hırsızlarına suçüstü operasyon

ANKARA - Ankara'da çaldıkları 3 ton demiri satmak üzere olan hırsızları jandarma, Sincan Hurdacılar Sitesi'nde suçüstü yakaladı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir villa inşaatından çaldıkları tespit edilen demir ve inşaat malzemelerini Sincan Hurdacılar Sitesi'nde satmaya çalışan hırsızlar, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda suçüstü yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde 3 ton demir ve hırsızlık sırasında kullandıkları araçla birlikte yakalanan E.E. ve S.C. hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada hırsızların çaldıkları malzemelerin sahiplerine iade edileceği belirtildi.