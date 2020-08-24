Son dakika haberleri... Jandarma'dan helikopter ile hava destekli trafik denetimi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Jandarma'dan helikopter ile hava destekli trafik denetimi

Gelen son dakika haberlerine göre Jandarma'dan helikopter ile hava destekli trafik denetimi Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, helikopter ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştirerek kurallara uymayan 20 araca 3 bin 476 TL ceza kesti.

Jandarma'dan helikopter ile hava destekli trafik denetimi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, helikopter ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştirerek kurallara uymayan 20 araca 3 bin 476 TL ceza kesti.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Afyonkarahisar Çay- Dinar yolu ile Sandıklı- Hocalar yolunda denetim yaptı. Yol kontrollerinde Mobil Plaka Tanıma Sistemi yardımı ile karayolunda araç denetimi yapan ekiplere, İl Jandarma Komutanlığı helikopteri de havadan destek verdi. Durdurdukları araçlarda, ehliyet, ruhsat, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve yeni tip koronavirüs kuralları kapsamında maske denetimi gerçekleştirdi.

Uygulamada 20 araca 3 bin 576 lira para cezası kesilirken, 6 araç da trafikten men edildi.

Son dakika haberleri... Jandarma'dan helikopter ile hava destekli trafik denetimi

Jandarma, Sandıklı, Afyon, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 18:35

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Jandarma'dan helikopter ile hava destekli trafik denetimi - Son Dakika
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