Son dakika haberleri: Jandarma'dan kaçak alkol ve sigara operasyonu - Son Dakika

Ardahan'da jandarma ekiplerince bir araca düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler satışı yapılmak üzere Artvin'den Ardahan'a kaçak sigara ve alkol kaçakçılığı yapılacak bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, araç plakası ve kimlik bilgileri tespit edilen şahsa ait aracı Yokuşdibi Köyü Jandarma kontrol noktasında durdurdu. Araçta tütün tespit köpeği 'Yanak' desteğinde yapılan aramada satışa hazır çeşitli markalarda 25 karton kaçak sigara ile ayrı ayrı şişerlerde 11 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Operasyonda kaçak içki ve sigaralara el konulurken şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ARDAHAN