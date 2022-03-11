Son dakika haberleri: Jandarma'dan kaçak alkol ve sigara operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Jandarma'dan kaçak alkol ve sigara operasyonu

11.03.2022 09:44
Son dakika haberleri: Jandarma'dan kaçak alkol ve sigara operasyonu

Son dakika habere göre Ardahan'da jandarma ekiplerince bir araca düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Ardahan'da jandarma ekiplerince bir araca düzenlenen operasyonda kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler satışı yapılmak üzere Artvin'den Ardahan'a kaçak sigara ve alkol kaçakçılığı yapılacak bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, araç plakası ve kimlik bilgileri tespit edilen şahsa ait aracı Yokuşdibi Köyü Jandarma kontrol noktasında durdurdu. Araçta tütün tespit köpeği 'Yanak' desteğinde yapılan aramada satışa hazır çeşitli markalarda 25 karton kaçak sigara ile ayrı ayrı şişerlerde 11 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Operasyonda kaçak içki ve sigaralara el konulurken şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ARDAHAN

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Jandarma, Ardahan, Sigara, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Jandarma'dan kaçak alkol ve sigara operasyonu - Son Dakika


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