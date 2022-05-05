Son dakika haberleri | Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

05.05.2022 08:41
Son dakika haberleri | Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Son dakika haber... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen bir operasyonda; ucuza temin ettiği organik gübreleri, piyasada daha pahalı satılan lisanslı bir markanın paketlerine doldurup satan 1 şahıs yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen bir operasyonda; ucuza temin ettiği organik gübreleri, piyasada daha pahalı satılan lisanslı bir markanın paketlerine doldurup satan 1 şahıs yakalandı. Şahsın Silivri'de bulunan deposunda yapılan aramalarda; 112 ton tescil belgesi ve lisansı bulunmayan organik gübre ele geçirildi. Yakalanan şahsa idari para cezası verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; şüpheli bir şahsın, tarımda kullanılan yüklü miktarda gübreyi Silivri'de bulunan bir depoda stokladığı bilgisini aldı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; şüphelinin ucuz yollarla temin ettiği ve lisans süresi dolmuş gübreyi, piyasada daha pahalıya satılan ve lisanslı başka bir markanın ambalajına doldurduğu tespit edildi.

112 ton lisanssız gübre ele geçirildi

Söz konusu depoda arama yapan JASAT ekipleri; lisanslı gübre satan başka bir firmanın ambalajlarına doldurulmuş vaziyette, 112 ton tescil belgesi ve lisansı bulunmayan gübre ele geçirdi.

Ambalajların sahtesini üretmiş

Ambalajlar üzerinde yapılan teknik inceleme neticesinde, ambalajların ve üzerindeki barkod numaralarının sahte olduğu belirlendi. Elinden çıkarmak istediği, lisans süresi dolmuş, ucuz ve kalitesiz gübreyi piyasaya daha pahalı satarak haksız kazanç elde etmek isteyen şahsa idari para cezası da kesilirken, ele geçirilen gübreler Yedi Emin deposuna teslim edildi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu
Son dakika haberleri | Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Para Cezası, Lisans, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu - Son Dakika


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