Son dakika haberleri! Jandarma'dan toplu taşıma araçlarına denetim - Son Dakika

Düzce(İHA) – Düzce'de ilçe ve köylere yolcu taşıyan minibüsler üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri, 35 yolcu minibüsü şoförüne 27 bin TL cezai işlem uyguladı, 12 minibüsü ise trafikten men etti.

Düzce il Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ile ilçeler ve köyler arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüsler üzerinde uygulama yaptı. D-655 Düzce- Akçakoca Karayolu ile Yığılca ilçe bağlantı yolu, Aydınpınar, Beyköy, Altınpınar ve Avlayan köy yollarında yolcu minibüsleri ve sürücüleri üzerinde uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde 126 minibüs kontrol edildi. Kusurlu bulanan 35 minibüs şoförüne 27 bin 673 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 12 minibüs trafikten men edildi. Sürücülerden 4 tanesinin ise ehliyetlerine el konuldu. - DÜZCE