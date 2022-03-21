Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu

21.03.2022 16:11
Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde down sendromlu öğrenciler ile salgın kurallarına uyarak gerçekleştirilen buluşmada, jandarma asayiş köpeği "Atak" çocuklara gösteri yaptı.

Öğrencilere, etkinlikte jandarma trafik araçlarının tanıtımı yapılarak, jandarma çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler verildi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu
Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu
Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu
Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu
Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu

YORUMLAR
500
Jandarma'dan özel çocuklara özel ilgi Jandarma'dan özel çocuklara özel ilgi Kahramanmaraş'ta bir şahıs uyuşturucu ile yakalandı Kahramanmaraş'ta bir şahıs uyuşturucu ile yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, 21 Mart, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
16:07 HDP'nin nevruz etkinliğinde terör örgütü lehine slogan atan çok sayıda kişi gözaltına alındı!
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:42 Esir Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukrayna'ya verilen zarar tek tek izletildi
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 16:18:36. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement