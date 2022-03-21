Eskişehir'de jandarma ekipleri down sendromlu öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde down sendromlu öğrenciler ile salgın kurallarına uyarak gerçekleştirilen buluşmada, jandarma asayiş köpeği "Atak" çocuklara gösteri yaptı.

Öğrencilere, etkinlikte jandarma trafik araçlarının tanıtımı yapılarak, jandarma çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler verildi.