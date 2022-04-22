Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri köy okullarındaki çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri köy okullarındaki çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

22.04.2022 14:41
Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri köy okullarındaki çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

Son dakika haberleri: Bayburt'ta jandarma ekipleri, köy okulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.

Bayburt'ta jandarma ekipleri, köy okulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Timi, Çevre ve Doğa Koruma Timi ile Asayiş Timi'nde görevli ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında merkeze bağlı Nişantaşı köyündeki Nişantaşı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ekipler, 23 Nisan coşkularına ortak oldukları çocuklara Türk bayrağı, boyama kitabı ve balon gibi çeşitli armağanlar verdiler, oyunlar oynadıkları öğrencilere jandarmanın görevlerini anlattılar.

Çocuklar, jandarma bünyesinde görev yapan köpeğin gösterisini ilgiyle izledi.

Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri köy okullarındaki çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri köy okullarındaki çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri köy okullarındaki çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri köy okullarındaki çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Jandarma, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri köy okullarındaki çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu - Son Dakika


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