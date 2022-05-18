Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

18.05.2022 10:48
Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğrencilere jandarma ekiplerince trafik eğitimi verildi.

İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Şahin Ortaokulu bahçesinde eğitim tırında öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler eğitim tırında verilen teorik bilgilerin ardından okul bahçesine kurulan trafik eğitim platformunda öğrendiklerini uygulama imkanı buldu.

Gruplar halinde akülü arabalara bindirilen öğrenciler, Jandarma Trafik Timlerinin gözetiminde emniyet kemeri, trafik ışıkları, trafik uyarı levhaları ve yaya geçitleri konularında uygulamalı eğitim aldı.

Etkinliğe katılan öğrencilere trafik kurallarını anlatan trafik boyama kitabı dağıtıldı.

Öğrenciler daha sonra jandarma trafik motosikletlerine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerin trafik konusunda farkındalığını teorik ve uygulamalı eğitimlerle artırmayı amaçlayan projeyle Ankara İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda uygulanıyor.

YORUMLAR
500
Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi Başkentte uyuşturucu tacirlerine darbe Başkentte uyuşturucu tacirlerine darbe Başkentte JASAT 20 farklı hırsızlık olayını aydınlattı. Başkentte JASAT 20 farklı hırsızlık olayını aydınlattı.
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kahramankazan, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika


Son Dakika
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:51:48. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement