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Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

11.02.2022 17:02
Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Son dakika haberi: Eskişehir'de ilk ve orta okulda öğrenim gören öğrencilere jandarma ekipleri tarafından "Güvenli Okul-Güvenli Eğitim-Güvenli Gelecek" temalı bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de ilk ve orta okulda öğrenim gören öğrencilere jandarma ekipleri tarafından "Güvenli Okul-Güvenli Eğitim-Güvenli Gelecek" temalı bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ikinci döneminin başlamasıyla öğrencilere eğitim verdi. Tepebaşı'nda jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan ilk ve orta düzeydeki okullarda eğitim alan öğrencilere yönelik "Güvenli Okul-Güvenli Eğitim-Güvenli Gelecek" konusu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere; okul güvenliği, kişisel güvenlik önlemleri, yaya güvenliği, trafik kuralları ve servis güvenliği konularına ilişkin öğrencilere bilgi verildi. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler ile birlikte Jandarma Çocuk Dergisi dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

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Güvenli okul güvenli eğitim, Eskişehir, Jandarma, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika


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