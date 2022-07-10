Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri sürücüleri bu sefer bayramlaşmak için durdurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri sürücüleri bu sefer bayramlaşmak için durdurdu

10.07.2022 09:51
Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri sürücüleri bu sefer bayramlaşmak için durdurdu

Son dakika haberler: Kastamonu'da jandarma ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik ve komando ekipleri, Seydiler ilçesi yolu üzerindeki uygulama noktasında sürücüleri durdurarak bayramını kutladı. Ekipler tarafından durdurulan sürücülere şeker ve kolonya ikram edilerek trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtıldı. Seyir halinde cep telefonu ile ilgilenmemeleri konusunda uyarılan sürücülere emniyet kemerinin takılması ile ilgili hatırlatmalarda bulunuldu.

Bayramı kutlanmak üzere durdurulan bir motosiklet sürücüsü ise bir anlık şaşkınlık yaşadığını belirterek, "İlk defa ceza yemeden çevirmeden çıkıyoruz gibi. Kurallara uyuyoruz normalde de bazen ufak tefek hatalarımız oluyor" dedi.

Ekipler, sürücülerin bayramlarını kutladıktan sonra toplu fotoğraf çektirdi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri sürücüleri bu sefer bayramlaşmak için durdurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri sürücüleri bu sefer bayramlaşmak için durdurdu - Son Dakika
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