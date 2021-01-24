Karaman'da jandarma ekipleri, yol kenarında buldukları cüzdanı yapılan araştırmalar sonucu sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Dere köyü içerisinde devriye halindeyken yol kenarında cüzdan olduğunu fark etti.

Yapılan kontrolde cüzdan içerisinde kimlik kartları, bir miktar para ve kredi kartları olduğu tespit edildi.

Cüzdan sahibi Yakup Gezer'in Siyahser Mahallesi'nde oturduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri görme engelli Gezer'in evine giderek kendisine cüzdanını teslim etti.

Gezer, köye annesiyle gezmeye gittiğini, cüzdanı burada düşürdüğünü ve kayıp başvurusunda bulunmadığını belirterek, cüzdanı bularak kendisine teslim eden jandarma ekiplerine de teşekkür etti.