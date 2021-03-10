Jandarma ekiplerinden 'Huzurlu sokaklar' uygulaması - Son Dakika

Jandarma ekiplerinden 'Huzurlu sokaklar' uygulaması
10.03.2021 11:59
Gelen son dakika haberine göre Adıyaman İl Komutanlığı sorumluluk bölgesinde eş zamanlı olarak yapılan 'Huzurlu sokaklar' uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Adıyaman İl Komutanlığı sorumluluk bölgesinde eş zamanlı olarak yapılan 'Huzurlu sokaklar' uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 18metruk bina, 14 park, 21 iş yeri kontrol edildi. 2 bin 502 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde aranması bulunan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 6 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Jandarma ekipleri aynı zamanda 5 gram esrar maddesi ile 42 gram ise Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirdi. Jandarma ekipleri uygulamada kontrol ettiği bin 281 araçtan 45'ine evrak eksikliğinden dolayı toplam 26 bin 605 TL para cezası uyguladı. - ADIYAMAN
Son Dakika Kan donduran Mervenur Polat cinayetinde 5 zanlı tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı