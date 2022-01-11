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Son dakika haberleri | Jandarma ekiplerinden kablo hırsızlarına operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri | Jandarma ekiplerinden kablo hırsızlarına operasyon

11.01.2022 13:32
Son dakika haberleri | Jandarma ekiplerinden kablo hırsızlarına operasyon

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'da haberleşme ve nakil kablo hırsızlığı yapan 9 kişi jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Erzurum'da haberleşme ve nakil kablo hırsızlığı yapan 9 kişi jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Haberleşme ve Nakil Kablosu Hırsızlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık ve İş Yerlerinden Hırsızlık suçlarını meslek haline getiren şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 9 şüpheli suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Takiplerine altı aydır devam edilen şüphelilerin kimlik bilgileri ile kullandıkları araçlar tespit edilerek 6 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 9 şahıs çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Hırsızlığı meslek haline getiren şahısların bağlantıları ve karıştıkları olayların ortaya çıkarılması amacıyla, Erzurum il ve ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan operasyon sonucunda 9 şüpheliye yönelik 11 ayrı adreste yapılan aramada 100 adet 9x19 mm çapında fişek, 50 adet 7.65x17 mm çapında fişek, 1 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ile şarjöre takılı 9 mm. çapında 5 adet dolu fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet 12 kalibre fişek, 1 adet 120 cm sökü demiri, 28,5 kg bakır kablo, 1 adet dalgıç pompa, 8 adet sayaç, 1 adet 9 metre uzunluğunda 3x16 elektrik kablosu, 1 adet demir kesme makası, 1 adet balyoz, 2 adet tren rayı (211x11 cm), 4 adet 75x8 cm ebatında elektrik trafosu bağlantı demiri, 4 adet 80x8 cm ebatında elektrik trafosu bağlantı demiri, 120 kg. ağırlığında elektrik trafosu iç saç plakaları, 6 adet 187x165 cm ebatında demir bahçe çiti, 32 adet 250x191 cm ebatında demir bahçe çiti ve 4 adet bölgesel baz istasyonu aküsü ele geçirildi.

Erzurum ili ve ilçelerinde değişik tarihlerde meydana gelen 8 faili meçhul Nitelikli Hırsızlık, Haberleşme ve Nakil Kablosu Hırsızlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık, İş Yerinden Hırsızlık olayı aydınlatılmış olup, şüpheli şahısların gerçekleştirmiş olduğu değerlendirilen diğer olayların da aydınlatılması için geniş kapsamlı çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden; 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli ise mahkemece serbest bırakıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalara aralıksız devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

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Hırsızlık, Jandarma, Erzurum, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Jandarma ekiplerinden kablo hırsızlarına operasyon - Son Dakika


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