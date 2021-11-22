Son dakika haberleri... Jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulaması sürüyor - Son Dakika

Şahıs, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - DÜZCE

Akçakoca Jandarma Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yapıldı. Jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilde hareketlerinden şüphelendikleri sürücü Ö.E. üzerinde arama yaptı. 6.6 gram esrar maddesi ele geçiren jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı.

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