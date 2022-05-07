Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Karayolu Trafik Haftası etkinliğine katıldı - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Karayolu Trafik Haftası etkinliğine katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığınca Ankara'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ile birlikte eşi Nurhayat Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı (JÖAK) Tuğgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşcı katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığınca, trafikte farkındalığı artırmak için hazırlanan stantları gezen Orgeneral Çetin, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlar ve çocuklarla fotoğraf çektiren Orgeneral Çetin, çocuklara oyuncak ve trafik etkinlikleri içeren boyama ve hikaye kitabı hediye etti.

Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

"Farkındalığı en üst düzeye çıkarmak için çeşitli faaliyetler icra edeceğiz"

Vatandaşlara trafikte kazasız günler dileyen Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Taşcı, her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününün "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlandığını hatırlattı.

Karayolu Trafik Haftası nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı olarak bütün illerde etkinlikler düzenlediklerini belirten Taşcı, şöyle devam etti:

"Trafik Haftası süresince amacımız, sürücülerimiz, yol kullanıcılarımız, yolcularımıza trafik konusunda farkındalık yaratmak. Henüz ifa ettiğimiz Ramazan Bayramı'nda yine trafikle ilgili farkındalık yaratmak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Ramazan Bayramı tatilindeki ana sloganımız, 'Bayramınız kemerli olsun.' idi. Trafik Haftasında da yine İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı talimat doğrultusunda belirlenen bir mottomuz var, bu da Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik."

Özellikle yaya kazalarını önlemek üzere ciddi gayret sarf ettiklerini belirten Taşcı, şunları kaydetti:

"Bugün de Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ile trafik güvenliğine müdahil olan Jandarma Genel Komutanlığının diğer birimleriyle burayı ziyaret eden küçüklerimiz, çocuklarımız, aileleriyle birlikte farklı stantlar oluşturduk, orada trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz. Ankara'da olduğu gibi yine tüm Türkiye'de il jandarma komutanlıklarımız benzer etkinlikler düzenleyerek Trafik Haftasında trafik farkındalığını en üst düzeye çıkarmak için çeşitli faaliyetler icra edeceğiz."