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Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de - Son Dakika

Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de

18.08.2021 17:38
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıktığı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'21) tüm birimleriyle katıldı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıktığı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'21) tüm birimleriyle katıldı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda dün başladı.

Fuarda, yer alan Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'dan Yüzbaşı Vedat Delican, teknolojinin gelişmesiyle olay yeri inceleme ekiplerinin nasıl çalıştığını anlattı. Lojistik Komutanlığı Plan Yönetim Daire Başkanı Albay Atilla Aydemir ise pandeminin başından beri maske üretimi yaptıklarını dile getirdi. Jandarma Bakım Komutanlığı Silah Yenileme Kısım Amiri Üsteğmen Burak Dağtaş da envanterdeki silahların yenilendiğini ifade etti. Jandarma Özel Mayın Arama Temizleme Tabur Komutanı Yüzbaşı Burhan Katık ise 3 yılda 38 binden fazla mayını temizlediklerini söyledi.

Olay yerine giden personelin müdahalesi canlandırıldı. Doğal afetler ve operasyonlarda kullanılan özel eğitimli köpekler gösteri yaptı. Ayrıca atlı jandarma timleri de hazır bulundu.

PARMAK İZİ TEŞHİSİNDE YERLİ YAZILIM KULLANILIYOR

Son teknolojiyle donatılmış olay yeri inceleme aracıyla hizmet verdiklerini söyleyen Delican, "Hızlı bir şekilde delilden faile ulaşabiliyoruz. Mermi yolunu, atış açısı ve istikametini belirleme kitiyle, atışının hangi noktadan yapıldığını sprey yardımıyla tespit ediyoruz. Şüphelinin olay yerinde temas edebileceğini değerlendirdiğimiz noktalarda parmak izi araştırması yapıyoruz. Alınan parmak izi örneğini yerli yazılımımız sayesinde parmak izi inceleme uzmanlarımız özelliklerini işaretliyor. Ardından veri tabanında kayıtlı olan parmak iziyle diğerini eşleştiriyor. Şüpheli şahsa böyle ulaşıyoruz" dedi.

DELİL KARARTMA YA DA DELİLLERİN KAYBOLMASININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Savcılık ve mahkemelerden alınan delillerde bazen şüpheler oluştuğunu belirten Delican, "Delil karartma ya da olay yerinden delillerin kaybolması gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Bunun önüne geçmek için olay yerinde çepeçevre görüntü alma cihazını kullanıyoruz. Bu cihaz sayesinde 360 derece olay yerinin tamamını görüntülüyoruz. Görüntüyü tekrar canlandırarak mahkeme sırasında oluşan tereddütleri gideriyoruz" diye konuştu.

TEKNOLOJİNİN GELİŞMESİYLE DELİLDEN FAİLE HIZLICA ULAŞILIYOR

Teknolojinin gelişmesiyle delilden faile daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaştıklarını anlatan Delican, "Olay yeri inceleme uzmanlarımız faile ulaşmak için daha farklı teknikleri kullanmaya başladı. Daha önceden faili meçhul kalan cinayetleri böylece aydınlatıyoruz. Önceden şüpheli ölüm vakasında faile ulaşmak aylar, yıllar alırken otomatik parmak izi teşhisi cihazlarının kullanılması, veri tabanlarının birleşmesiyle daha hızlı faile ulaştık, faili meçhul cinayetleri aydınlattık" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDEN ALINAN DELİLLER SOĞUTUCULARDA TAŞINIYOR

Artık delil karartmanın mümkün olmadığını söyleyen Delican, "Çünkü olay yerine varınca delilleri sabitleyip, fotoğraflıyoruz ve emniyete alıyoruz. Önceden soğuk zincir eksikliğinden kaynaklanan ya da yanlış ambalajlama nedeniyle olay yerinden alınan delillerde yıpranma olabiliyordu. Artık olay yeri inceleme araçlarında eksi ve artı derecelerde bulguyu saklayarak laboratuvarlarımıza gönderiyoruz. Ayrıca, delilleri ayrı ayrı ambalajlıyoruz, onları koruyoruz" dedi.

DELİLLER ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN AKREDİTE METOTLARLA DEĞERLENDİRİLİYOR

Jandarma Yüzbaşı Vedat Delican, "Jandarma olay yeri inceleme birimleri, tespit ettikleri delilleri, uluslararası geçerliliği olan akredite metotlarla değerlendirmektedir. Olay yerinden mahkeme safhasına kadar icra edilen tüm kriminal faaliyetleri standart hale getirmek, kriminal laboratuvarlarda çalışılan personelin gelişen teknolojiye paralel, eğitim seviyesine yükseltmek ve laboratuvar çalışanlar arasındaki bilgi alışverişini sağlamak maksadıyla,1995 yılında kurulan Avrupa Kriminal Laboratuvarlar Organizasyonu'na (ENFSI) Türkiye'de ilk defa Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı 1998 yılında üye olmuştur" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 300 BİN MASKE ÜRETİLİYOR

Lojistik Komutanlığı Plan Yönetim Daire Başkanı Albay Atilla Aydemir ise pandeminin başından beri başta İçişleri ve Sağlık Bakanlığı personeli olmak üzere tüm kamu görevini icra eden kurumlara maske tedarik ettiklerini dile getirdi. Aydemir, "Günde 300 bin adet dünya standartlarında maske üretiyoruz. 28 Mart 2020 yılından bugüne 80 milyon maske ürettik. Maskemiz üç katlı, ortasında meltblown dediğimiz malzeme var. Tellidir, ipleri sayesinde kişiler yüz yapısına göre ayarlayabilir" diye konuştu.

ENVANTERDEKİ SİLAHLAR YENİLENİYOR

Jandarma Bakım Komutanlığı Silah Yenileme Kısım Amiri Üsteğmen Burak Dağtaş da Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki silahları yenilediklerini söyledi. Dağtaş, "40 yıldan fazladır kullanılan bir piyade tüfeğinin ahşap olan üst, alt kundak kabze ve dipçiğini yeni nesil bakım komutanlığında ürettiklerimizle yeniledik. Silaha termal optik cihazı ve fener takma imkanı kazandırdık. Yine keskin nişancı tüfeğini yenileyerek çatal ayak, yan kızak ve yanaklıklı dipçik takarak 100 metrede 9 santimetre olan sapma açısını 3 santimetreye indirdik. Bu silahları birliklerimiz Doğu ve Güneydoğu'da kullanıyor. 2 saati bulan yenilemeyle silahların daha kullanır olması ve ömürlerinin uzaması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

EKİPLER 3 YILDA 38 BİN 360 ADET MAYIN TEMİZLEDİ

Jandarma Özel Mayın Arama Temizleme Tabur Komutanı Yüzbaşı Burhan Katık ise "Taburumuz 3 yıl önce kuruldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki mayın tarlalarında arama ve temizleme çalışması yapıyoruz. 3 yıl içinde 38 bin 360 adet mayını toprak altından bulup çıkardık, imha ettik. Hala daha Van Çaldıran bölgesindeki sınırda tarlalardaki mayınları bulmak için çalışıyoruz. Teknolojinin gelişmesi mayınları daha kolay bulmamızı sağladı. Türk şirketlerinin mayınları daha iyi bulabilmek için dedektör ve koruyucu kıyafetlerin üretilmesi işimizi da kolaylaştırdı" dedi.

6 ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ MAYIN ARIYOR

Katık, "Sloganımız 'yüzde 99 başarı başarı değildir', bu nedenle bütün mayınları yüzde 100 temizlemek için çalışıyoruz. Köpeğimiz Nevşehir'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitiliyor. Köpeği 6 aylık eğitimden sonra mayın tarlasında çalıştırıyoruz. Dedektörlerimizin algılayamadığı mayınları burun hassasiyeti olduğu için bulup, imha ediyor. Taburumuzda 6 tane Alman çoban köpeği bulunuyor" diye konuştu.


Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanlığı IDEF'21'de - Son Dakika


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