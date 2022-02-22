Son dakika haberleri! Jandarma hırsızlık zanlılarına dronlu operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Jandarma hırsızlık zanlılarına dronlu operasyon

22.02.2022 19:35
Son dakika haberleri! Jandarma hırsızlık zanlılarına dronlu operasyon

Son dakika haberine göre KOCAELİ(İHA) – Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, son zamanlarda şantiye alanlarında hırsızlık yapan 2 kuzeni dron ile gerçekleştirdikleri operasyonla yakaladı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, son zamanlarda şantiye alanlarında hırsızlık yapan 2 kuzeni dron ile gerçekleştirdikleri operasyonla yakaladı.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre son zamanlarda Kandıra ilçesinde bulunan şantiyelerden hidrolik pompası, akü, kaynak makinesi gibi yaklaşık 500 bin TL değerinde mal çalan E.A. (17) ve İ.A. (23), Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri(JASAT) tarafından aranıyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda JASAT ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine dron destekli operasyon düzenlendi. E.A. ve İ.A. gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na götürüldükten sonra işlemleri yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildi. İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kuzeni E.A. ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde kalmasına karar verildi. - KOCAELİ

Son dakika haberleri! Jandarma hırsızlık zanlılarına dronlu operasyon
Son dakika haberleri! Jandarma hırsızlık zanlılarına dronlu operasyon
Son dakika haberleri! Jandarma hırsızlık zanlılarına dronlu operasyon

YORUMLAR
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7 ev ve 1 iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı 7 ev ve 1 iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı 270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı 270 litre motorin çalan 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kocaeli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Jandarma hırsızlık zanlılarına dronlu operasyon - Son Dakika


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