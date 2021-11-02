Son dakika haberleri... Jandarma ile 'Asayiş Berkemal' - Son Dakika

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Ekim ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, hırsızlık, uyuşturucu, terör olaylarına karışan kişilere göz açtırılmazken, yapılan uygulamalarda ise 24 bin 376 kişi sorgulandı.

Kayseri Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ekim ayı içerisinde yaptığı çalışmaları yayınladı. Çalışmalar şu şekilde:

"1 kasten öldürme, 53 kasten yaralama olayında yakalanan 98 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilmiştir. 44'ü evden, 13'ü işyerinden, 10'u bağ, bahçe ve tarladan, 6'sı kamu, kurum ve kuruluşlarından, 2'si otodan hırsızlık, 6'sı kablo, 2'si hayvan, 2'si oto hırsızlığı ve 4 dolandırıcılık olmak üzere toplam 92 olayda 77 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 5 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 9 kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kullanmak, 3 5607 SKM., 4 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet, 1 parada sahtecilik, 5 resmi belgede sahtecilik ve 1 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa muhalefet olmak üzere toplam 28 olayda 51 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. İcra edilen kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonlarda; 320 gr. esrar, 190 gr. metamfetamin, 494 adet sentetik hap, 2 bin 753 gr. bonzai, 4 kök Hint keneviri, 260 adet muhtelif eski eser ve 6 bin 100 adet makaron ele geçirilmiştir. Terör ile mücadele kapsamında; PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütleri suçlarından 9 olayda 9 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş olup, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 12 şahıstan 8'i bulunarak ailelerine teslim edilmiştir. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 307 şahıs yakalanmıştır. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 9 aile hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlalinden yasal işlem yapılmıştır. Sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" ve "Kabahatler Kanununun 33'üncü maddesi" gereğince işlem yapılmaktadır. Çocuk ve kadın ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde paydaş olan diğer kurum ve kuruluşlara koordine kurularak faaliyetlerin bütünlük içinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Korona virüs Covid-19 salgınıyla etkin mücadele kapsamında; alınması gereken tedbirlere aykırı hareketlerin önlenmesi, vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamında yaşamaları, izolasyon kurallarına uyulmasının sağlanması amacıyla gerekli denetim ve kontroller yapılmış olup, 17 kişiye karantina kuralına uymamak ve 2 kişiye de maske takmamak suçundan idari para cezası uygulanmıştır. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; sorgulaması yapılan 24 bin 376 şahıstan çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 32 şahıs yakalanmış olup, 420 adet umuma açık yer ve işyerlerinin kontrolü yapılmıştır. Kontrolü yapılan 11 bin 814 araçtan 136'sı trafikten men edilmiş ve 575 araca idari para cezası uygulanmıştır."

Kayseri İl Jandarma Komutanlığının, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ