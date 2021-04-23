Son dakika haberleri... Jandarma Kovid-19 denetimi yaptı - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkmak kısıtlaması dolayısıyla jandarma denetleme yaptı.

Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü kıyısında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince drone ile denetim yapıldı.

Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki ana arterlerde oluşturdukları kontrol noktalarında ise durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların istisnai kişi belgeleri ile HES kodlarını kontrol etti, maske ve sosyal mesafe kurallarını denetledi.