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Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor

06.12.2021 18:47

Son dakika haberi... Jandarma selin yaralarını sarıyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu.

Jandarma selin yaralarını sarıyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu.

4 Aralık günü yağan sağanak yağışlar sebebi ile yaşanan dere taşkınları yaşam alanlarında vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Özellikle İçmeler Mahallesi'nde zemin katları basan balçık ve çamurlu su için ilçenin tüm birimleri ve sosyal toplum kuruluşları temizlik çalışmalarına katıldı. Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komanda taburundan komandolar da İçmeler Mahallesi'nde kürekler ile evleri ve bahçeleri temizledi.

Marmaris İlçesi'ne 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde 4 Aralık Cumartesi akşam saat 22.30 sıralarında başlayarak 5 Aralık Pazar günü sabah saatlerine kadar kuvvetli sağanak yağmur yağdı. Dokuz saatte metrekareye 145 kilogram yağmur düşmesi sonucu yazın yanan dağ eteklerinden gelen sular dereleri taşırarak 5 sokak ve 2 caddeyi nehre çevirdi. Zemin katlarda bulunan ev ve işyerlerini su bastı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando taburundan gelen 50 asker ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler İçmeler Mahallesi'nde zemin katları basan balçıkları kürekle temizledi, su ile yıkadı.

Marmaris Belediyesine başvuran 97 vatandaşın evleri belediye ekipleri, sosyal toplum kuruluşları, emniyet birimleri, orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler, siyasi partilerin gençlik kolları tarafından temizlendi.

İlçe Belediye Zabıta Müdürü Muhittin Ergin " Sağanak yağmurun başladığı ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz ile sahadayız. Sağolsun şimdi askerlerimiz de desteğe geldiler, sosyal toplum kuruluşları, gönüllü vatandaşlar ve gençlik kolları da dahil hep beraber son ev temizlenene kadar alanlarda olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur kalmayacak " dedi.

Bahçelerinde askerleri gören vatandaşlar ise " Zor durumda kalmıştık, Allah onlardan razı olsun" diye dualar etti.

Gönüllüler yangın döneminden kalan kürekleri getirip askerlere ve vatandaşlara dağıttı. Kamp Ateşi Arama Kurtarma Derneği'nde görevli Hasan Çardak " Yangın zamanında bu kürekler gelmişti, fazla olanları derneğimizin deposunda saklıyorduk, belediyemize ve askerlerimize destek olmak işlerine yarar belki diye buraya getirdik " şeklinde konuştu.

GK-OD-

Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor
Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor

Marmaris, Jandarma, Muğla, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Jandarma selin yaralarını sarıyor - Son Dakika


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