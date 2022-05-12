Jandarma'nın "Mutluluğa Kurşun Sıkma" çalıştayı tamamlandı - Son Dakika
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Jandarma'nın "Mutluluğa Kurşun Sıkma" çalıştayı tamamlandı

12.05.2022 15:04

Jandarma'nın "Mutluluğa Kurşun Sıkma" çalıştayı tamamlandı Aksaray'da özel günlerde yapılan kutlamalarda silah ve patlayıcı maddelerin kullanılmasının önüne geçmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen "Mutluluğa Kurşun Sıkma" çalıştayı tamamlandı.

Jandarma'nın "Mutluluğa Kurşun Sıkma" çalıştayı tamamlandı

AKSARAY - Aksaray'da özel günlerde yapılan kutlamalarda silah ve patlayıcı maddelerin kullanılmasının önüne geçmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen "Mutluluğa Kurşun Sıkma" çalıştayı tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığı yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte artan düğün merasimleri öncesi Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı ile evlenecek çiftler ve muhtarlarla bir araya geldi. Çalıştay çerçevesinde evlenecek çiftlere ve muhtarlara mutlu günlerin kana bulanmasını önlemek amacıyla bilgiler verildi. Mahalle ve köy muhtarlarının merasimlerde silah ve patlayıcı maddelere karşı duyarlı olmaları ve nasıl hareket edecekleri anlatılırken, evlenecek çiftlere düğüne nasıl hazırlanmaları ve misafirlerine ne gibi çağrıda bulunacakları anlatıldı. Jandarma, hem muhtarlara hem de çiftlere tek tek bilgi verirken, Türkiye genelinde daha önceden yaşanmış olayların görüntüleri izletildi. Muhtarlar ve evlenecek çiftler izledikleri videolardan etkilenirken, söz hakkı isteyen muhtarlar mahalle ve köylerde hangi çalışmaların işbirliği içerisinde yapılması gerektiğine dair öneriler sundu.

Aksaray Muhtarlar Odası Başkanı Emin Koçak, "Bugün Aksaray'da bir ilk gerçekleştirildi. Düğünlerde, sünnetlerde, asker uğurlamasında silah sıkılıyor. Silahın bir meziyet olmadığını hepimiz görüyoruz. Ölümler oluyor, yaralanmalar oluyor. Aileler kan ağlıyor, evlatlar sakat kalıyor. Bunun önüne bir nebze olsun geçebilmek için bugün valiliğimiz başkanlığında kolluk kuvvetlerimizle beraber tüm muhtarlarımızla beraber inşallah Aksaray'da 2022 yılında düğünlerde silah atılmasını hep beraber önleyeceğiz. Burada amaç analar ağlamasın, mutlu günlerimiz kana bulanmasın. İlimiz inşallah Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

Seminerden aldığı bilgilerle yakında yapacağı düğün merasiminde silah sıkılmasına karşı olduğunu söyleyen Sıla Bilen (24), "Yakın zamanda düğünüm olacak. Kesinlikle düğünümde silah atılmasını istemiyorum. Bugünkü eğitimden sonra kesinlikle kurşun atılmasını istemiyorum. Mutluluğa kurşun sıkmayın. Mutluluğu kesinlikle acıya çevirmemeliyiz. O yüzden dikkat etmeliyiz. Atmamamız gerekiyor" diye konuştu.

Sıla Bilen'in nişanlısı Hüseyin Güntürk ise "Bugün ki seminerde duygusal olarak olsun, acı yönünden olsun, mutluluk yönünden olsun her şeyi göz önüne seren sayın valimiz, komutanlarımız olsun hepsine çok teşekkür ediyorum. Mutluluğa kurşun sıkmayalım. Buradaki projemize göre kurşun veya diğer patlayıcıları düğünümüzde istemiyoruz. Kimsenin de istemesine müsaade etmeyelim" dedi.

Jandarma'nın Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı tamamlandı
Jandarma'nın Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı tamamlandı
Jandarma'nın Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı tamamlandı
Jandarma'nın Mutluluğa Kurşun Sıkma çalıştayı tamamlandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'nın 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' çalıştayı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma'nın "Mutluluğa Kurşun Sıkma" çalıştayı tamamlandı - Son Dakika
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