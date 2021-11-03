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JANDARMA OPERASYONUNDA 6,5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

JANDARMA OPERASYONUNDA 6,5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

03.11.2021 09:44

İSTANBUL'da imal ettikleri uyuşturucu maddeyi, torbacılara satma hazırlığında bulunan yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da imal ettikleri uyuşturucu maddeyi, torbacılara satma hazırlığında bulunan yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda gardırop içinde gizlenen 6,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanmamak için sahte pasaport ve sahte kimlik kullanarak hayali kişi üzerine ev kiraladıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon anları da kameraya yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu şüpheliler İ.N., R.G. ve B.K.'nın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Beylikdüzü'nde kiraladıkları bir evde depoladıklarını, uyuşturucu maddenin buradan kuryeler vasıtasıyla torbacı olarak tabir edilen kişilere dağıtımını yapacaklarını tespit etti. Evin tespit edilmemesi için tedbir alan şüphelilerin, sahte pasaport ve sahte kimlik kullanarak evi hayali bir kişi adına kiraladıkları, kendi üzerlerine hiçbir kaydın olmadığı belirlendi.

6,5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon için harekete geçen ekipler söz konusu adrese bakın düzenledi. Narkotik arama köpeği "Avcı"nın da yer aldığı aramalarda, yatak odasında bulunan gardırop içine gizlenmiş vaziyette 6,5 kilo uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler İ.N., R.G. ve B.K. yapılan sorgularının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak", "Uyuşturucu Madde Temin Etmek", "Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JANDARMA OPERASYONUNDA 6,5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
JANDARMA OPERASYONUNDA 6,5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
JANDARMA OPERASYONUNDA 6,5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
JANDARMA OPERASYONUNDA 6,5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Metamfetamin, Uyuşturucu, Pasaport, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel JANDARMA OPERASYONUNDA 6,5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: JANDARMA OPERASYONUNDA 6,5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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