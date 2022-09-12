Son dakika haberleri... Jandarma operasyonunda altın, döviz ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Jandarma operasyonunda altın, döviz ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

12.09.2022 19:15
Son dakika haberleri... Jandarma operasyonunda altın, döviz ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Son dakika habere göre MUĞLA'nın Ula ilçesinde, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen döviz ve altınlarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen döviz ve altınlarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, istihbarat çalışmasıyla E.D. ve N.Z.D.'nin evlerinde uyuşturucu imal edip, sattığı bilgisine ulaştı. Araştırmanın ardından bugün saat 12.30 sıralarında harekete geçen jandarma, şüphelilerin Gökova Mahallesindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 685 kök hintkeneviri, 9 kilo 350 gram kubar esrar, 3 hassas terazi, 8 parça ışıklandırmalı kenevir yetiştirme düzeneği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin İngiliz sterlini, 1 kilo 650 gram külçe altın, 2 Cumhuriyet altını, 6 yarım altın, 17 çeyrek altın ve 8 parça ışıklandırmalı kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Şüpheliler E.D. ve N.Z.D., gözaltına alındı.


YORUMLAR
500
Malatya'da okul servisleri denetlendi Malatya'da okul servisleri denetlendi Rize'de kaybolan işçi bulundu Rize'de kaybolan işçi bulundu
Kaynak: DHA

Jandarma, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Jandarma operasyonunda altın, döviz ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
19:20 Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajı sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:22 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan '12 Eylül' paylaşımı: Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur
18:21 Türkiye savunma sanayinde boş durmuyor! 'Hayalet SİHA' dünya basınında yer buldu
17:56 Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı
17:47 Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 19:32:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Jandarma operasyonunda altın, döviz ve uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement