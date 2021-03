Son dakika haberleri: Jandarma, şehit annelerini kadınlar gününde de unutmadı - Son Dakika

Malatya'da kadın jandarma görevlileri, şehit anneleri ve eşlerini evlerinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı, çiçek hediye etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında kentteki şehit anneleri ve eşlerini ziyaret etti. Şehit ailelerini tek tek ziyaret eden kadın jandarmalar, şehitlerin geride bıraktıkları emanetlerin yalnız olmadığını göstererek her zaman yanlarında olduklarını gösterdiler. Şehitlerin anne ve eşleri ile görüşen jandarma görevlileri, günün anısına çiçek takdimi de yaparken, her zaman her türlü sorunda yanlarında olduklarını da ilettiler. - MALATYA