Son dakika haberleri... Jandarma semt pazarlarında Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Malatya'da İl jandarma Komutanlığı ekiplerince semt pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe gibi pandemi tedbirlerini denetledi.

Ekipler, pazarda tedbirlere uyan pazarcı esnafına teşekkür etti.

Jandarma ekipleri, ayrıca sigara içme yasağı getirilen cadde ve sokaklarda sigara denetimi de yaptı.