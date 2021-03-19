Marmaris-Muğla Karayolu'nun 21'inci kilometresindeki Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'nda devriye görevi yapan jandarma ekibi, yol kenarında sol ayağı kopmuş martı buldu. Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen martı, Gökova Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan martının tedavisinin ardından Muğla Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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