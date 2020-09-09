Son dakika haberleri... Jandarma suçlulara göz açtırmıyor
Son dakika haberleri... Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 7 gün içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlar kapsamında 21 kilo 836 gram kubar esrar, bin 220 kök hint keneviri ele geçirirken operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 7 gün içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlar kapsamında 21 kilo 836 gram kubar esrar, bin 220 kök hint keneviri ele geçirirken operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirmek için yaptıkları kararlı uygulamalar ve operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri 7 günde Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 21 kilo 836 gram kubar esrar, bin 220 kök hint keneviri, 5 gram Kokain ve 88 Adet Captogon uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonları doğrultusunda gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkarılan 19 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Son Dakika Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı İş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti