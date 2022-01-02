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Son dakika haberleri: Jandarma tarafından suçüstü yapılan 5 hırsız, gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Jandarma tarafından suçüstü yapılan 5 hırsız, gözaltına alındı

02.01.2022 13:17
Son dakika haberleri: Jandarma tarafından suçüstü yapılan 5 hırsız, gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık yaparken suçüstü yapılan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık yaparken suçüstü yapılan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Güney Çevre Yolu Yemişlik 1.Etap TOKİ Konutlarında ve Organize Sanayi Bölgesinde hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheliyi, devriye esnasında suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri: Jandarma tarafından suçüstü yapılan 5 hırsız, gözaltına alındı

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Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Jandarma tarafından suçüstü yapılan 5 hırsız, gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Jandarma tarafından suçüstü yapılan 5 hırsız, gözaltına alındı - Son Dakika
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