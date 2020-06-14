Son dakika haberleri... Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Dernek başkanı Mutalip Çelik ve beraberindeki yöneticiler, Sason İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, jandarma personelinin özverili şekilde çalıştığını belirterek, şöyle dedi:

"Yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi Sason'da da huzur ve güven ortamının oluşmasında büyük pay sahibidir. Kuruluşundan bugüne kadar gurur abidesi olmayı başarmış, bu köklü ve onurlu teşkilata emek vermiş herkesi tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Topal ise "Jandarma Genel Komutanlığı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünde şehit yakınları ve gazilerimizin bu anlamlı ziyareti bizleri son derece memnun etmiştir." dedi.