Son dakika haberleri... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelinin, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında emekli Jandarma personelini de ziyaret edeceği öğrenildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu , Jandarma personeli ve şehit aileleri katıldı.

Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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