Son dakika haberleri | Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Şüpheli S.A.B. isimli şahıs söktüğü kenevir bitkileri ile birlikte kaçmaya çalışırken suç üstü yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada kasa içerisinde tüplenmiş vaziyette 40 adet kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve şahsın yapılan üst aramasında 1.77 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Bölgede dikili vaziyette 283 kök kenevir bitkisine el konuldu.

Kaynak: İHA

Jandarma, Derebağı, Adıyaman, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

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