Son dakika haberleri | Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

07.07.2022 10:12
Son dakika haberleri | Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Son dakika haber: Jandarma ekipleri Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaptığı operasyonda kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarma ekipleri Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaptığı operasyonda kenevir bitkisi ele geçirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Karabahşili köyü Derebağı mevkiinde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi alan jandarma ekipleri planlı ve titiz çalışma sonrasında bölgede operasyon yaptı.

Şüpheli S.A.B. isimli şahıs söktüğü kenevir bitkileri ile birlikte kaçmaya çalışırken suç üstü yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada kasa içerisinde tüplenmiş vaziyette 40 adet kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve şahsın yapılan üst aramasında 1.77 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Bölgede dikili vaziyette 283 kök kenevir bitkisine el konuldu.

Gözaltına alınan şahıs ile adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Derebağı, Adıyaman, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

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