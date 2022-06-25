Son dakika haberleri | Jandarma'ya sikke satmaya çalışan definecilere darbe - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Jandarma'ya sikke satmaya çalışan definecilere darbe

25.06.2022 08:45
Son dakika haberleri | Jandarma'ya sikke satmaya çalışan definecilere darbe

Son dakika haberi... Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL'da İslam devletleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 715 sikkeyi satmaya çalışan 8 şüpheliyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yakaladı.

Mehmet İlkay ÖZER/ İSTANBUL'da İslam devletleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 715 sikkeyi satmaya çalışan 8 şüpheliyi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz şüphelilerin ellerinde bulunan gümüş sikkeler için müşteri aradıkları bilgisini aldı. Şüphelilerin Eyüpsultan'da kaldıkları belirlendi.  Jandarma ekipleri, tarihi eserleri satabilecekleri müşteri arayışında olan şüphelileri suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Kimlikleri gizleyerek şüphelilerle alıcı gibi irtibata geçildi. Elindeki tarihi eserleri satma umuduyla buluşma yerine giden şüpheliler suçüstü yakalandı. 8 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; toplamda 715 adet gümüş sikke ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde;  müzelik değerde oldukları, yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu belgelendi. 600 adet sikkenin Saruhanoğulları, Germiyanoğulları ve Karesioğulları ile İlhanlılar dönemine, 115 adet sikkenin ise Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Eserler, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı. Yakalanan 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.


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Son dakika haber! JANDARMA'YA SİKKE SATMAYA ÇALIŞAN DEFİNECİLERE DARBE Son dakika haber! JANDARMA'YA SİKKE SATMAYA ÇALIŞAN DEFİNECİLERE DARBE Tayini çıkan komutan ve müdürlere veda yemeği Tayini çıkan komutan ve müdürlere veda yemeği
Kaynak: DHA

Jandarma, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Jandarma'ya sikke satmaya çalışan definecilere darbe - Son Dakika

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