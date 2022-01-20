Son dakika haberleri! JANDARMA, YABAN HAYVANLARI İÇİN YILDIZ DAĞI'NA KAR MOTORUYLA YEM BIRAKTI - Son Dakika

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri Yıldız Dağı'nın çeşitli bölgelerine yaban hayatı için kar motoru ile yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı, Yıldız Dağı Kayak Merkezini ziyarete gelenlerin kayak pisti ve çevresindeki güvenliğini sağlamak amacıyla Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerini görevlendirdi. JAK Timi, Yıldız Dağı'ndaki ilk gününde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile beraber yaban hayvanlarının olduğu bölgelere yem bıraktı. 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı'nın etrafını kar motoru ile gezen ekipler, uygun bölgelere ulaşarak yaban hayvanları için beraberinde götürdükleri yemleri bıraktı.