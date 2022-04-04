Jandarma Genel Komutanlığı, "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü" dolayısıyla klip hazırladı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "Sevgi paylaştıkça çoğalır. Sokaktaki dostlarımızın da daima yanındayız." başlığıyla paylaşılan klipte, jandarma personelinin sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarından fotoğraf kareleri yer aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Jandarmadan '4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü' paylaşımı - Son Dakika