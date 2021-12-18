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Son dakika haberleri | Jandarmadan arazi mafyasına şafak operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Jandarmadan arazi mafyasına şafak operasyonu: 12 gözaltı

18.12.2021 12:01
Son dakika haberleri | Jandarmadan arazi mafyasına şafak operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika habere göre Antalya'da kamuya ait arazilerin orman vasfını yitirmesini sağlayarak hukuki geçerliliği olmayan belgeler ile hak sahibi olmaya çalışıp itiraz eden vatandaşları sindirmek için silahla tehdit ettikleri ve silahla kasten yaraladıkları, bu yöntemle yaklaşık (400 ) dönüm kamu arazisini işgal...

Antalya'da kamuya ait arazilerin orman vasfını yitirmesini sağlayarak hukuki geçerliliği olmayan belgeler ile hak sahibi olmaya çalışıp itiraz eden vatandaşları sindirmek için silahla tehdit ettikleri ve silahla kasten yaraladıkları, bu yöntemle yaklaşık (400 ) dönüm kamu arazisini işgal ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabancaların yanı sıra kılıç, balta ve satırlar ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konyaaltı ilçesi ve mahallelerinde 13 kişinin örgütlü bir şekilde kamuya ait arazilerin orman vasfını yitirmesini sağlayarak hiçbir hukuki geçerliliği olmayan belgeler ile hak sahibi olmaya çalıştıkları, şüpheli şahısların faaliyetlerine itiraz eden veya karşı çıkan vatandaşları sindirmek, korkutmak ve caydırmak için silahla tehdit ettikleri ve silahla kasten yaraladıkları, bu yöntemle yaklaşık (400 ) dönüm kamu arazisini işgal ederek haksız kazanç sağladıkları iddiaları üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda araştırma ve soruşturma başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, gelişmiş ve üstün teknolojik imkanları kullanarak 6 ay süren takip sonucunda Antalya ili Konyaaltı ilçesi ve mahallelerinde "Orman Kanununa Muhalefet, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz, Kasten Yaralama, Hakaret, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme suçunu " Örgütlü İşleyen 13 şüpheliye yönelik 21 ayrı adreste 17 Aralık 2021 tarihinde saat 07: 00'den itibaren eşzamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet tabanca fişeği, 2 adet tabanca namlusu, 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet kılıç, 2 hançer, 14 adet bıçak, 1 bir adet satır, 1 adet balta, 150 gram kubar esrar, bin 500 gram kenevir tohumu 10 adet zilyetlik satış sözleşmesi, 10 adet cep telefonu 2 adet dizüstü bilgisayar 2 adet hafıza kartı ve 8 yazılı doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili 12 şüpheli yakalanarak 8 ' i gözaltına alınırken 4 şüphelinin ifadesinin alınmasına mütakip serbest bırakıldı. Firari olan bir şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri | Jandarmadan arazi mafyasına şafak operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberleri | Jandarmadan arazi mafyasına şafak operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberleri | Jandarmadan arazi mafyasına şafak operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberleri | Jandarmadan arazi mafyasına şafak operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberleri | Jandarmadan arazi mafyasına şafak operasyonu: 12 gözaltı

Antalya, Silah, İşgal, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Jandarmadan arazi mafyasına şafak operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Jandarmadan arazi mafyasına şafak operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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