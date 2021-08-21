Son dakika haberleri: Jandarmadan bağ evine uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bağ evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kenevir ve esrar ele geçirdi.

Bursa İl Jandarma ekipleri tarafından Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde ve Osmangazi ilçesi Güneybayır Mahallesi Nilüfer mevkisinde yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. G.E.'nin ikametinde saksı içinde 96 kök kenevir bitkisi, bakım için kullanılan gübreler, kurutulmaya bırakılmış 480 gram esrar bitkisi ele geçirildi. N.G.'nin bağ evine yapılan operasyonda ise 1 ile 1.80 metre arasında değişen dikili 112 kök ve kurutulmaya bırakılmış 11 kök olmak üzere toplam 123 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. - BURSA