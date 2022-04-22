Son dakika haberleri... Jandarmadan bayram öncesi havadan-karadan denetim - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Jandarmadan bayram öncesi havadan-karadan denetim

22.04.2022 13:15
Son dakika haberleri... Jandarmadan bayram öncesi havadan-karadan denetim

Son dakika haber... Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı tüm ekipler, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi amacıyla sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı tüm ekipler, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi amacıyla sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde havadan ve karadan denetim yapıyor. Özellikle turistik yollarda yapılan denetimlerde hatalı sollama, yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında durmak ve park etmek, emniyet kemeri ve araç seyir halinde iken sürücülerin cep telefonu kullanmaları gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücüler hem uyarılıyor, hem de cezai müeyyide uygulanıyor.

Havadan helikopter, yerden de trafik araçları ile Muğla'nın turistik Ortaca- Dalyan yolunda denetim yapıldı. Yapılan denetimde kuralları ihlal eden sürücüler helikopterden yer ekibine bildirildi. Yapılan denetimde 4 araca geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçen 4 sürücüye, zorunlu haller dışında karayolu üzerinde park eden 3 araca toplam 2 bin 296 TL cezai müeyyide uyulandı. - MUĞLA

Son dakika haberleri... Jandarmadan bayram öncesi havadan-karadan denetim
Son dakika haberleri... Jandarmadan bayram öncesi havadan-karadan denetim
Son dakika haberleri... Jandarmadan bayram öncesi havadan-karadan denetim
Son dakika haberleri... Jandarmadan bayram öncesi havadan-karadan denetim
Son dakika haberleri... Jandarmadan bayram öncesi havadan-karadan denetim
Son dakika haberleri... Jandarmadan bayram öncesi havadan-karadan denetim
Son dakika haberleri... Jandarmadan bayram öncesi havadan-karadan denetim

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Ramazan Bayramı, Jandarma, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Jandarmadan bayram öncesi havadan-karadan denetim - Son Dakika


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