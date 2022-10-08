Son dakika haberleri! Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 235 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 235 kilo kubar esrar ele geçirildi

08.10.2022 13:19

Son dakika haberine göre Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 235 kilo kubar esrar ele geçirildi Operasyon sonucunda 1 şüpheli tutuklandı Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 235 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 235 kilo kubar esrar ele geçirildi

Operasyon sonucunda 1 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 235 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon yaptı. Operasyon sırasında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait 4 ayrı adreste arama yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde 235 kilogram kubar esrar, 3 kilogram toz esrar, 19 adet sikke, 2 adet tarihi obje, 1 adet av tüfeği, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltı işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 235 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu: 235 kilo kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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