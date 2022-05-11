Finike ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Engelleri sevgiyle aşıyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte jandarma ekipleri, Turunçova Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrencilere bir araya geldi.
Öğrencilerle birlikte üzerinde "Engelleri sevgiyle aşıyoruz" yazılı pasta kesildi, özel öğrenciler tarafından hazırlanan Atatürk resmi etrafında toplu asker selamı verildi.
Jandarma personeli tarafından hazırlanan renkli balonların özel öğrencilere hediye edildiği programda, jandarma araçları tanıtıldı ve çocuklarla oyunlar oynandı.
Etkinlik sonunda jandarma personeli özel öğrencilere müzikler eşliğinde çeşitli yöresel oyunlar oynadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Jandarmadan 'Engelleri sevgiyle aşıyoruz' etkinliği - Son Dakika