Son dakika haberleri! Jandarmadan engelli bireylere ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri! Jandarmadan engelli bireylere ziyaret
03.12.2020 18:43
Bir son dakika haberine göre Korkuteli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede bulunan engelli bireyleri evlerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede bulunan engelli bireyleri evlerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.
Kılınç, gazetecilere, ziyaretlerde engelli bireylerin sorunlarını dinlediklerini ve hediyeler verdiklerini söyledi.
Engelli bireylerin moral ve motivasyonunu artırmak için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Kılınç, engelli bireylerin her zaman destekçisi olduklarını ifade etti.
Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Bayram Serik ise, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Vedat Kılınç ve personeline teşekkür etti.
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