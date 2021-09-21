Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada kubar esrar ele geçirildi. Ev sahibi alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Büknüş Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan duyum üzerine F.U. (49) isimli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada kilitli poşete sarılı vaziyette 346 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda bahse konu şüphelinin kan ve idrar örnekleri alınırken, şüpheli F.U. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA