Son dakika haberleri: JANDARMADAN HAVADAN VE KARADAN TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: JANDARMADAN HAVADAN VE KARADAN TRAFİK DENETİMİ

10.07.2022 09:43
Son dakika haberleri: JANDARMADAN HAVADAN VE KARADAN TRAFİK DENETİMİ

Son dakika haberleri... ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili başlamasıyla birlikte karayollarında kara ve havadan denetimlerini sürdürüyor.

ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili başlamasıyla birlikte karayollarında kara ve havadan denetimlerini sürdürüyor. Helikopterden karayollarını izleyen görevliler, kural ihlali yapan sürücüleri uygulama noktalarında denetim yapan ekiplere bildiriyor. Erzincan Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşların daha güvenli bir ortam da seyahat etmeleri amacıyla Erzincan-Kemah karayolu ile tatil günlerinde trafiğin yoğunlaştığı Ekşisu mesire alanı bölgesinde trafik denetimi yaptı. Trafiği havadan denetleyen ekipler, kurallara uymayan sürücüleri telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki yer ekiplerine bildirdi.İl Jandarma Komutanlığı tarafından bayram tatili süresince vatandaşların trafikte can ve mal güvenliklerinin sağlanması yönünde tedbirlerin alınmasına ve denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.(DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: DİYARBAKIR'DA JANDARMANIN HAVADAN VE KARADAN DENETİMİNDE 26 SÜRÜCÜYE CEZA Son dakika haberi: DİYARBAKIR'DA JANDARMANIN HAVADAN VE KARADAN DENETİMİNDE 26 SÜRÜCÜYE CEZA İstanbul'da bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi İstanbul'da bayram öncesi havadan ve karadan trafik denetimi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: JANDARMADAN HAVADAN VE KARADAN TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 09:47:07. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: JANDARMADAN HAVADAN VE KARADAN TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement