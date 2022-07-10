Son dakika haberleri: JANDARMADAN HAVADAN VE KARADAN TRAFİK DENETİMİ

ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili başlamasıyla birlikte karayollarında kara ve havadan denetimlerini sürdürüyor. Helikopterden karayollarını izleyen görevliler, kural ihlali yapan sürücüleri uygulama noktalarında denetim yapan ekiplere bildiriyor. Erzincan Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşların daha güvenli bir ortam da seyahat etmeleri amacıyla Erzincan-Kemah karayolu ile tatil günlerinde trafiğin yoğunlaştığı Ekşisu mesire alanı bölgesinde trafik denetimi yaptı. Trafiği havadan denetleyen ekipler, kurallara uymayan sürücüleri telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki yer ekiplerine bildirdi.İl Jandarma Komutanlığı tarafından bayram tatili süresince vatandaşların trafikte can ve mal güvenliklerinin sağlanması yönünde tedbirlerin alınmasına ve denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.(DHA)