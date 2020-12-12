Son dakika haberleri! Jandarmadan helikopterli trafik denetimi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Jandarmadan helikopterli trafik denetimi
12.12.2020 13:29
Son dakika haberleri: BURSA'da jandarma ekiplerince helikopterle düzenlenen trafik denetiminde, kural ihlali yapan sürücülere toplam 9 bin 150 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.
BURSA'da jandarma ekiplerince helikopterle düzenlenen
trafik denetiminde, kural ihlali yapan sürücülere toplam 9 bin 150 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopter ile denetim gerçekleştirdi. Denetimde hafriyat dökümü alanları ile Hint keneviri dikimi yapılabilecek alanlar kontrol edildi. Denetimde, trafikte kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere toplam 9 bin 150 lira ceza uygulandı. Denetimde 4 araç da trafikten men edildi.
Son Dakika Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Libya'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı