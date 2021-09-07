Son dakika haberleri... Jandarmadan hint keneviri ekilen adreslere operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri... Jandarmadan hint keneviri ekilen adreslere operasyon

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri, hint keneviri ekilen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri, hint keneviri ekilen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 15 kök kenevir bitkisi ile 508 gram esrar ele geçirildi. Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı. Ekipler Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesi'nde H.K. ve İ.K.'ye ait ikametlere operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kök kenevir bitkisi ile 508 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - GAZİANTEP

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