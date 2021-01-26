Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, aranan 37 kişi yakalanırken, 25 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22 Ocak'ta huzur ve güvenin sağlanması, asayiş, terör, kaçakçılık olayları başta olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde 8 bin 149 kişi sorgulanırken haklarında arama kaydı bulunan 37 şüpheli yakalandı.

Uygulamada 4 bin 763 araçta denetlenirken 41 araç trafikten men edildi, 96 araç hakkında da 46 bin 52 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde, 40 gram esrar, 25 litre kaçak içki, 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında 94 iş yeri kontrol edildi.