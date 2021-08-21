Son dakika haberleri... Jandarmadan huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs ile 9 araç yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler esnasında, 6 bin 348 şahıs, bin 417 araç sorgulandı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs ile 9 araç yakalanarak işlem yapıldı.

Ayrıca genelgeler kapsamında yapılan denetimler esnasında, korona virüs tedbirlerine uymayan 3 şahsa bin 281 TL cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK