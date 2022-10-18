Son dakika haberleri | Jandarmadan İlköğretim Okullarında trafik eğitimi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Jandarmadan İlköğretim Okullarında trafik eğitimi

18.10.2022 20:35
Son dakika haberleri | Jandarmadan İlköğretim Okullarında trafik eğitimi

Son dakika haberleri... Ankara İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk bölgesinde bulunan İlköğretim Okullarında eğitim ve seminer faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk bölgesinde bulunan İlköğretim Okullarında eğitim ve seminer faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı trafik sorumluluk bölgesinde bulunan İlköğretim Okullarında trafik bilincinin oluşturulması, güvenli bir trafik ortamının sağlanması maksadıyla; 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında, Ankara ili ve bağlı ilçelerinde bulunan çeşitli ilköğretim okullarında 729 öğrenciye İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Trafik Jandarması Timleri tarafından yerinde eğitim ve seminer faaliyetleri gerçekleştirdi.

Yapılan eğitimlerde öğrencilere; genel trafik kuralları, yolculuk esnasında servis araçları içerisinde uymaları gereken kurallar, araçlardan inme ve binme kuralları, karşıdan karşıya geçişler gibi konu başlıkları altında uygulamalı olarak seminerler verilerek öğrencilere Jandarma Trafik boyama kitabı hediye edildi. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde aralıksız olarak bu tür eğitim ve seminer çalışmalarına devam edileceği Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Jandarmadan İlköğretim Okullarında trafik eğitimi - Son Dakika

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